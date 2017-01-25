Mobilya AVM’leri yeni trend oluyor
Rekabetin giderek arttığı AVM pazarında yatırımcıların yeni gözdesi mobilya AVM’leri oldu.
2015’te İnegöl’de açılan Mobiliyum AVM’nin ardından bu alana yönelik yeni yatırımlar başladı.
İnegöl’de bu yıl dört yeni mobilya AVM’si daha açılması için çalışmalar sürüyor.
JLL’nin MOSDER ile ortak geliştirdiği Homecity projesinin yanında Eroğlu ve Nobis İnşaat da mobilya AVM’si açmaya hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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