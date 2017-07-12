Mutfakta ‘birlik’ olup ihracatı artıracaklar

Temmuz 12, 2017 0 Yorum 46 Okunma
Mutfakta ‘birlik’ olup ihracatı artıracaklar

Pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan ve 4 milyar dolarlık ihracatla dünyada altıncı sırada yer alan Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, ihracatçı birliği kurmak için harekete geçti.

Sektör, Türkiye Züccaciye ve Endüstriyel Mutfak ihracatçıları Birliği çatısı altında bir araya gelmeyi hedefliyor.

Birliğin kurulması halinde ihracatın beş yılda 5,5 milyar dolara çıkabileceği öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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