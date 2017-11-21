Ons altının gidişatı 1.350 dolara doğru

Kasım 21, 2017 0 Yorum 197 Okunma
Ons altının gidişatı 1.350 dolara doğru

Son dönemde doların yükselişiyle birlikte gram altın fiyatının 160 TL ile rekor seviyelere geldiğini gördük.

Önümüzdeki süreçte ons altın fiyatında 1.350 dolara doğru yeni bir yukarı hareket yaşanabileceği beklentisi artıyor.

Uzmanlar, bu durumda gram fiyatında da dolar kuruna bağlı olarak yükselişin devamını bekliyor. Ons fiyatında dünyada yükselen enflasyon verisine de dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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