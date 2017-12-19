Özel fonlar 2018’de daha hareketli olacak
Özel sermaye fonları, bu yıl 11 ayda başta Mersin Limanı ve Banvit olmak üzere 15 satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Uzmanlar, bu fonların Türkiye’de yeni satın almalar için 2-3 milyar dolar arasında bir kaynak oluşturduğunu söylüyor.
2017’deki başarılı çıkış işlemleri de dikkate alındığında, 2018’de fonların daha aktif olacağı tahmini yapılıyor. 2018’de çıkış işlemlerinin artması da bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Sonraki haber Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?