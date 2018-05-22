Piyasa Merkez’den faiz artışı bekliyor
Geçen hafta 4,50 TL’ye kadar çıkan dolar kuru, TCMB’nin sözlü müdahalesiyle biraz geriledi ama ardından bir hamle gelmedi.
Bu nedenle piyasa TCMB’yi tekrar test edilebilir. Yine faiz artışı olmazsa dolar kurunun 4,50 TL’yi aşabileceği ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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