Rekabetçi sektörlere 405 milyon € destek
Avrupa Birliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı, 2020’ye kadar imalat, turizm, AR-GE ve markalaşmaya 405 milyon Euro destek sağlayacak.
Tüm Türkiye’yi kapsayacak bu desteklerle Kars’tan Kocaeli’ne, Hakkari’den Sinop’a Anadolu’nun pek çok yerinde yerel ekonomi güçlendirilecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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