Rekabetçi sektörlere 405 milyon € destek

Mayıs 2, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Rekabetçi sektörlere 405 milyon € destek

Avrupa Birliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı, 2020’ye kadar imalat, turizm, AR-GE ve markalaşmaya 405 milyon Euro destek sağlayacak.

Tüm Türkiye’yi kapsayacak bu desteklerle Kars’tan Kocaeli’ne, Hakkari’den Sinop’a Anadolu’nun pek çok yerinde yerel ekonomi güçlendirilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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