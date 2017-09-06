Sırbistan yatırımcının yeni gözdesi oluyor

Eylül 6, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Sırbistan yatırımcının yeni gözdesi oluyor

Yugoslavya’nın yıkılmasından sonra küllerinden doğan Sırbistan, son yıllarda uluslararası yatırımcıların gözdesi haline geldi.

AB, ABD ve Rusya ile imzaladığı ticari anlaşmalarla ticarette yaklaşık 1 milyarlık nüfusa kapı aralayan Sırbistan, Türklerin de radarına girdi.

Özellikle tekstil, otomotiv ve gıdadaki fırsatlar öne çıkarken, pek çok Türk markası Sırbistan’ın yolunu tutmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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