Şirket satın almaları 2. çeyrekte hız kesti
Bu yıl ilk çeyreğe satın alma&birleşme işlemlerin hızlı giren yatırımcılar, ikinci çeyrekte hız kesti.
İlk çeyrekte 60 işlemde 5,5 milyar dolarlık hacim olmuşken, ikinci çeyrekte 37 işlemde yaklaşık 1 milyar dolar hacme ulaşıldı.
Yıl sonu için yapılan tahminler, 10 milyar dolar seviyelerini işaret ediyor. Özelleştirmelere bağlı olarak bu rakam, 12-13 milyar dolar seviyelerine çıkabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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