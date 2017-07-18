Şirket satın almaları 2. çeyrekte hız kesti

Temmuz 18, 2017 0 Yorum 75 Okunma
Şirket satın almaları 2. çeyrekte hız kesti

Bu yıl ilk çeyreğe satın alma&birleşme işlemlerin hızlı giren yatırımcılar, ikinci çeyrekte hız kesti.

İlk çeyrekte 60 işlemde 5,5 milyar dolarlık hacim olmuşken, ikinci çeyrekte 37 işlemde yaklaşık 1 milyar dolar hacme ulaşıldı.

Yıl sonu için yapılan tahminler, 10 milyar dolar seviyelerini işaret ediyor. Özelleştirmelere bağlı olarak bu rakam, 12-13 milyar dolar seviyelerine çıkabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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