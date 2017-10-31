Şirket satışları yeniden hızlandı
Bu yılın ikinci çeyrek döneminde yavaşlayan şirket satışları üçüncü çeyrekte yeniden hız kazanmaya başladı.
İkinci çeyrekte 37 işlemde 1 milyar dolar olan hacim, üçüncü çeyrekte 92 işlemde yaklaşık 3 milyar dolar oldu.
Uzmanlar, özelleştirmelerle birlikte bu yıl 12-13 milyar dolarlık hacim beklentisi içinde.
Enerji, perakende, imalat ve teknoloji tarafında ilginin yüksek olduğu vurgulanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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