Şirket satışları yeniden hızlandı

Ekim 31, 2017 0 Yorum 79 Okunma
Şirket satışları yeniden hızlandı

Bu yılın ikinci çeyrek döneminde yavaşlayan şirket satışları üçüncü çeyrekte yeniden hız kazanmaya başladı.

İkinci çeyrekte 37 işlemde 1 milyar dolar olan hacim, üçüncü çeyrekte 92 işlemde yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Uzmanlar, özelleştirmelerle birlikte bu yıl 12-13 milyar dolarlık hacim beklentisi içinde.

Enerji, perakende, imalat ve teknoloji tarafında ilginin yüksek olduğu vurgulanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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