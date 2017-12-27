Şirketler çalışanlarını ‘gönüllülük’le bağlıyor
Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şirketler çalışanlarının katıldığı sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladı.
Sabancı Holding, UPS, SAP, Flokser, Turkcell, TSKB gibi pek çok şirket çalışanlarıyla ortak gönüllülük projeleri yapıyor.
Bu faaliyetlerin çalışanların performanslarını ve şirkete bağlılığını artırdığı, işyerindeki birliği ve beraberliği güçlendirdiği ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber TeknoSA dijitalleşerek büyümeyi sürdürecek
Sonraki haber Ayakkabı Dünyası Anadolu’da büyüyecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?