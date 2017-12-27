Şirketler çalışanlarını ‘gönüllülük’le bağlıyor

Aralık 27, 2017 0 Yorum 158 Okunma
Şirketler çalışanlarını ‘gönüllülük’le bağlıyor

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şirketler çalışanlarının katıldığı sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladı.

Sabancı Holding, UPS, SAP, Flokser, Turkcell, TSKB gibi pek çok şirket çalışanlarıyla ortak gönüllülük projeleri yapıyor.

Bu faaliyetlerin çalışanların performanslarını ve şirkete bağlılığını artırdığı, işyerindeki birliği ve beraberliği güçlendirdiği ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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