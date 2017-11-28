Suriye’de yeni dönem Gaziantep’e yarayacak
Soçi Zirvesi’nden çıkan sonuçlar Suriye’de savaşın sona yaklaştığına dair yorumlara neden olurken, bu ülkeye sınırı olan ve 500 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep, yeni döneme hazırlık için kolları sıvadı.
Gaziantep’in iş dünyası temsilcileri, savaş sonrası yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacağı hesaplanan Suriye’nin en büyük tedarikçisi olmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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