Tekfen tarımdan 1 milyar $ kazanacak
Tekfen Holding, yeni dönemde organik tarım ürünlerinde küresel bir marka olmayı hedefliyor. Şirket, yaş meyvede Hindistan’dan Güney Amerika’ya uzanan coğrafyada üretim atağına geçecek.
Bu alanda 2025’te 1 milyar dolar ciroya ulaşılması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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