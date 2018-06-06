Tekfen tarımdan 1 milyar $ kazanacak

Haziran 6, 2018 0 Yorum 147 Okunma
Tekfen tarımdan 1 milyar $ kazanacak

Tekfen Holding, yeni dönemde organik tarım ürünlerinde küresel bir marka olmayı hedefliyor. Şirket, yaş meyvede Hindistan’dan Güney Amerika’ya uzanan coğrafyada üretim atağına geçecek.

Bu alanda 2025’te 1 milyar dolar ciroya ulaşılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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