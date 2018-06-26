TİM’de ortak vaat daha nitelikli ihracat
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 30 Haziran’da yeni başkanını seçecek.
Sandıkta İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı yarışacak.
TL’deki değer kaybı nedeniyle ihracatın önem kazandığı bu dönemde üç başkan adayının vaatlerini ve ihracat stratejilerini derledik.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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