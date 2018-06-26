TİM’de ortak vaat daha nitelikli ihracat

Haziran 26, 2018 0 Yorum 48 Okunma
TİM’de ortak vaat daha nitelikli ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 30 Haziran’da yeni başkanını seçecek.

Sandıkta İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı yarışacak.

TL’deki değer kaybı nedeniyle ihracatın önem kazandığı bu dönemde üç başkan adayının vaatlerini ve ihracat stratejilerini derledik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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