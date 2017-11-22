Türkler Bosna’da yatırım atağında
Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ticaret hacmi son beş yılda yüzde 70 artarak 600 milyon doları aştı.
Önümüzdeki beş yılda ise bunun 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Avrupa’ya açılmanın bir kapısı olarak görülen Bosna-Hersek, son dönemde Türk şirketlerinin gözde pazarları arasına girdi.
Şişecam, LC Waikiki, Doğtaş, Hayat Holding gibi şirketler yeni yatırım fırsatları kolluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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