Türkler Bosna’da yatırım atağında

Kasım 22, 2017 0 Yorum 99 Okunma
Türkler Bosna’da yatırım atağında

Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ticaret hacmi son beş yılda yüzde 70 artarak 600 milyon doları aştı.

Önümüzdeki beş yılda ise bunun 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa’ya açılmanın bir kapısı olarak görülen Bosna-Hersek, son dönemde Türk şirketlerinin gözde pazarları arasına girdi.

Şişecam, LC Waikiki, Doğtaş, Hayat Holding gibi şirketler yeni yatırım fırsatları kolluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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