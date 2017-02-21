Türklerden 10 yılda 27 milyar $’lık alım
Türk şirketleri son 10 yılda yurtdışında 274 şirketi 27 milyar dolara satın aldı. 2016 yılında ise 2015’teki 3,5 milyar doların altında 24 işlemde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir işlem yapıldı.
Geçen yıl düşen yurtdışı satın almalara rağmen 2017 yılına dair yapılan değerlendirmeler ise iyimser. Uzmanlara göre bu yıl özellikle büyük grupların yatırım iştahı artarak devam edecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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