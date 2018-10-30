Üçüncü çeyrekte satın almalar yavaşladı

Ekim 30, 2018 0 Yorum 219 Okunma
Üçüncü çeyrekte satın almalar yavaşladı

Üçüncü çeyrekteki kur artışları, satın alma & birleşme işlemlerini de etkiledi.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte 92 işlemde 3 milyar dolar olan hacim, bu yıl 55 işlemde yaklaşık 900 milyon dolara geriledi.
Yılın dokuz ayında ise 11,1 milyar dolar işlem hacmine ulaşıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap