Üçüncü çeyrekte satın almalar yavaşladı
Üçüncü çeyrekteki kur artışları, satın alma & birleşme işlemlerini de etkiledi.
Geçen yıl üçüncü çeyrekte 92 işlemde 3 milyar dolar olan hacim, bu yıl 55 işlemde yaklaşık 900 milyon dolara geriledi.
Yılın dokuz ayında ise 11,1 milyar dolar işlem hacmine ulaşıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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