Vegan yaşam tarzı yeni pazar yarattı

Ağustos 23, 2017 0 Yorum 96 Okunma
Vegan yaşam tarzı yeni pazar yarattı

Son yıllarda etik, sağlık, çevresel ya da ekonomik nedenlerle hayvansal ürünleri terk eden tüketici sayısı yükselişe geçince vegan-vejetaryen ekonomisi büyümeye başladı.

Bir taraftan Gedik Holding gibi şirketler bu alanda otel ve restoran yatırımları yaparken, bir taraftan da vegan cafeler açılıyor.

Öte yandan birçok üretici şirket de ihracatta vegan sertifikasıyla fark yaratmaya çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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