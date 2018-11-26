WORKUP 3. Dönem Girişimleri 14 Aralık’ta Mezun Oluyor!
Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip erken aşamadaki teknoloji odaklı girişimler için tasarlanmış bir girişimcilik programı olan Workup’ta 3. Demo Day heyecanı başladı.
6 ay boyunca eğitim ve mentorluk alan, ürünlerini geliştirerek iş hacimlerini büyüten 10 girişimci ekip, 14 Aralık’ta Kolektif House Maslak’ta gerçekleşecek Demo Day ile mezun olacak.
Türkiye girişimcilik ekosistemini büyütme ve katma değerli iş modellerinin hayata geçirilmesiyle ülke ekonomisine destek sağlama amacıyla Türkiye İş Bankası ana desteğiyle başlatılan Workup girişimcilik programı 3. dönem girişimlerini mezun ediyor.
Workup girişimcilik programı Kolektif House Levent bünyesinde, lider mentor Ömer Erkmen’in önderliğinde ve Hackquarters partnerliğinde yürütülüyor. Erken aşama girişimler için bir sıçrama noktası olan Workup programına seçilen girişimler, program sonunda faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıma ve potansiyel iş ortaklıkları geliştirme imkânına sahip oluyor. Programın girişimcilere sağladığı olanaklar da oldukça çok. Workup girişimleri İş Bankası ve iştirakleri ile iş birliği yapabiliyor, geniş müşteri ve iş ortağı ağına erişim sağlıyor. Ayrıca ekosistemdeki profesyonellerin yanı sıra İş Bankası’nın çeşitli iş birimlerinden yöneticiler de Workup girişimcilerine birebir mentorluk veriyor. Bugüne kadar 19 girişimin mezun olduğu ve 4. dönemine başlangıç hazırlığı yapılan Workup Girişimcilik Programı’nda, girişimcilerden herhangi bir ücret veya hisse talep edilmiyor.
7 BİN BAŞVURU
Şu ana kadar toplamda 7 binden fazla başvurunun geldiği Workup’ta 3. dönem Haziran ayında başlamıştı. Bu dönemdeki girişimlerden gelişim kaydeden, ürününü daha ileri aşamalara taşıyarak pazara süren ve gerçekleştirdiği iş birlikleri ile ivme yakalayan 10 girişim, 14 Aralık tarihinde Kolektif House Maslak’ta düzenlenecek olan 3. Demo Day ile programdan mezun olacak.
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