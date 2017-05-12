WORKUP girişimlerin büyümesine destek olacak
İş Bankası’nın ana destekçi olduğu ve Kolektif House tarafından yürütülecek olan Workup girişimcilik programı başladı. Programa dahil olan girişimler iş fikri geliştirme, müşteri geliştirme, ekip kurma, hukuk, finans ve sunum teknikleri gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişebilecek. Aynı zamanda girişimlerini büyütmelerini sağlayacak yatırımcılardan oluşan yatırımcı ağına ulaşabilecekler.
İş Bankası’nın ana destekçi olduğu ve Kolektif House tarafından yürütülecek bir girişimcilik programı olan Workup başladı. Programa dahil olan girişimler, Ömer Erkmen başta olmak üzere alanında uzman kişilerden düzenli şekilde mentorluk desteği alma imkanına sahip olacak. Girişimler, iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, devlet hibeleri ve teknik konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişebilecek. Tüm bunların yanında aynı zamanda girişimlerini büyütmelerini sağlayacak seçkin yatırımcılardan oluşan yatırımcı ağına ulaşabilecekler. Programa dahil olan tüm girişimler, aynı zamanda birer Kolektif House üyesi olacağı için, Kolektif House’un sunduğu tüm etkinliklere katılm, ayrıcalıklardan yararlanma ve networking yapma fırsatı da bulacak. İş Bankası ve iştirakleri ile iş birliği yapma, müşteri ve geniş iş ortağı ağına erişim imkanı da programın sunduğu bir diğer fırsat.
İş Bankası olarak girişimlere büyüme konusunda destek sunmak amacıyla Kolektif House Levent ev sahipliğinde Workup programını başlattıklarını belirten İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can, programa bankanın farklı departmanlarından yöneticilerin mentorluk desteği vereceğini söylüyor. “İnovasyon ekibimiz ise program süresince tüm girişimlerle birebir ilgilenecek ve rehberlik yapacak. Programa dahil olan girişimler bankamız ve iştiraklerimizle temas etme ve iş birliği yapma fırsatına da sahip olacaklar” diyor.
GİRİŞİMİN HAYATTA KALMA ŞANSI
İş Bankası’nın Workup programını hayata geçirmesinin önemli nedenlerinden birisi Türkiye’deki girişimlerin başlangıç aşamasında desteğe ihtiyaç duyması.
Türkiye’deki girişimlerin son 3 yıldır önemli derecede büyüdüğünü ve aldıkları toplam yatırım tutarının da aynı şekilde arttığını ifade eden Mehmet Fahri Can, rakamlarla bu durumu şöyle ortaya koyuyor: “Son dönem yatırım raporlarına göre Türkiye’de girişimlere yapılan toplam yatırım miktarı 2014’de 21,4 milyon dolar, 2015’te 47,9 milyon dolar ve 2016’da 67,2 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar önümüzdeki yıllarda girişimlerin alacağı yatırımların ne oranda artacağına dair öngörüde bulunmamıza da imkan sağlıyor.”
Girişimlerin kuruluşundan itibaren, konvansiyonel işlere göre çok daha hızlı büyürken kısıtlı imkanlara sahip olduğunu da dile getiren Can, “İşte bu nedenle girişimler en çok başlangıç döneminde desteğe ihtiyaç duyuyor” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de kurulmuş girişimlerin 1 yıl içinde hayatta kalma şansları yüzde 20 iken globale bakıldığında ise girişimlerin kurulduktan bir yıl sonra hayatta kalma şansı yüzde 10, yani 10 girişimden yalnızca 1’i başarıya ulaşıyor.”
Workup girişimcilik programı ile ilgili detaylı bilgilere http://www.workup.ist/ web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.
STARTERSHUB XO BAŞLADI!
KİMLER DESTEK VERİYOR?
StartersHub’ın nesnelerin interneti, büyük veri ve finansal teknolojiler (fintech) girişimlerine özel olarak lanse ettiği ve başarılı girişimlere yatırım garantisi veren StartersHub XO isimli hızlandırma programı 2 Mart’ta başladı.
Programa seçilen 15 girişim StartersHub’ın sunduğu faydalara ek olarak program partnerlerinin de sunduğu çeşitli desteklerden faydalanabiliyor. Program, İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım iş birliği ile yürütülüyor. Ayrıca Arçelik, Başakşehir Living Lab, Marsh, Acıbadem Sigorta, Munich Re, Cardtek ve İyzico da programa destek veren diğer şirketler.
ÖN SERMAYE DESTEĞİ 20 BİN DOLAR
StartersHub XO programına seçilen tüm girişimler 20 bin dolar değerindeki ön sermaye desteğine hak kazandı. Programı tamamlamayı başaran girişimler ise 250 bin Euro’ya kadar StartersHub’dan yatırım almaya hak kazanacak.
Program başlayalı henüz 2 ay olmasına rağmen seçilen girişimlerden haberler gelmeye başladı. Bulut tabanlı ofis yönetim uygulaması olan NKolayOfis TÜBİTAK bünyesinde bulunan şirketler tarafından 3 ay boyunca denenme anlaşması yaptı.
TAGLETTE 400 BİN DOLAR’LIK YATIRIM ALDI
Yenilikçi ödeme sistemi sağlayıcısı Taglette Dünya Perakende Fuarı’na katıldı ve Keiretsu Forum’dan 400 bin dolarlık yatırım aldı. Taşınabilir ultrason teknolojisi şirketi UltraWorks’un Arıkovanı platformunda kampanyası başladı. Bunun dışında programda yer alan diğer girişimler; Pastel, EyeDius, Onlock, Ingenious, Ottoo, Fatura Finansman, Paymes, SafeConnect, Servo Kiosk ve Stardust Project.
CROWDUP’TA EN BEĞENİLEN START UP’LAR SEÇİLDİ
GİRİŞİMCİLİK PLATFORMU
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri dahil olmak üzere birçok üniversitedeki yaratıcı, üretken ve teknoloji odaklı gençleri bir araya getiren girişimcilik platformu Garaj’ın organize ettiği Crowdup etkinliği 15 Nisan’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde (SDKM) gerçekleşti.
ÜCRETSİZ ETKİNLİK
Crowdup, yatırımcı, girişimci, tecrübeli-tecrübesiz herkesin aynı çatı altında birleştiği, ücretsiz bir etkinlik.
WORKUP DUYURULDU
Etkinliğin ana destekçilerinden İş Bankası, yeni girişimcilik programı Workup’ın duyurusunu da ilk kez Crowdup sahnesinde gerçekleştirdi. Panellerle devam eden etkinlikte 20 start up arasından katılımcıların jetonlarıyla seçtiği en beğenilen 10 start up açıklandı. En beğenilen 10 start up sahnede sunum yapma ve kendilerini geniş bir kitleye tanıtma imkanına sahip oldu.
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