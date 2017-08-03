“Workup’a rekor başvuru geldi”
Workup girişimcilik programının başvuruları 3 -16 Temmuz tarihleri arasında yeniden açıldı. 2 hafta içinde 3 bine yakın rekor sayıda başvuru geldi. Henüz ikinci ayında bu kadar yüksek sayıda başvuru gelmesi, programın girişimcilik ekosisteminde kabul gördüğünü gösteriyor.
İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup girişimcilik programı ikinci ayını tamamladı. Programa devam eden 7 girişim, her hafta yatırımcılar, alanında uzman ve öncü kişilerden işlerini daha ileriye taşıyacak eğitimler ve mentörlük seansları alıyor.
Workup programı, geride kalan iki ay boyunca girişimcilerin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendi. Kolektif House Levent’te yer alan Workup ofisi Mayıs ayından bu yana Microsoft Türkiye, 500 Startups, Sherpa gibi şirketlerin yöneticileri ile Neytiv, Mutlubiev gibi start up’ların kurucularını misafir eğitmen olarak ağırladı.
AĞDA KİMLER VAR?
Mentorluk seansları için Workup’ın ağına katılan isimler ise şöyle: Teknoloji yazarı Timur Sırt, dünyanın en büyük kullanıcı deneyimi şirketlerinden Fjord’ün tecrübeli tasarımcılarından Cansın Bozoğlu, Türkiye’nin ilk VC’lerinden 212’nin partnerleri Numan Numan ve Ali Karabey, Türkiye’den dünyaya açılan girişimlerden Binnaz’ın kurucusu Sertaç Taşdelen, Zomato’ya satışı gerçekleşen Mekanist ve English Ninjas’ın kurucusu Ali Servet Eyüboğlu, deneyim tasarımı konusunun Türkiye’deki öncü şirketlerinden Sherpa’nın kurucusu Yakup Bayrak, Interviewjoy’un kurucusu Özgür Ünlü, Rulesimple’ın kurucusu Can Taner, Facebook Traninig Manager’ı Cenk Medeni, strateji danışmanı ve akademisyen Göksemin Gökalp Özdemir, Türkiye’nin en başarılı Saas girişimlerinden Sendloop’un kurucusu Cem Hürtürk ve akıllı reklam network’u Neytiv’in kurucusu Volkan Kırtok.
Aynı zamanda İş Bankası’nın bireysel ve ticari iş birimlerinin pazarlama ve ödeme sistemleri yöneticileri de ekiplere girişimlerini geliştirmeye yönelik mentorluk yapmaya devam ediyor.
YENİ BAŞARI HEDEFİ
Programın lider mentoru Ömer Erkmen, programla ilgili şöyle konuşuyor: “Girişimciler, mentorlar ve programın yürütücü ortaklarıyla ilham verici konuşmalar yapan ekosistemin değerli oyuncuları olarak birbirimizi tamamlayarak ve birbirimizden öğrenerek iki ayı doldurduk. Her girişimin kendisi için koyduğu başarı hedefine ulaşabilmesini sağlamak bizim başarı hedefimiz, buraya kadar iyi geldik, daha da iyi olacağının işaretlerini de almaya başladık.”
Programın yürütücüsü olan Hackquarters’ın kurucusu Kaan Akın, program başvurularına start verdikleri günden beri 2 binin üzerinde çok sayıda girişimcinin Türkiye’nin her yerinden başvuru yaptığını belirtiyor. Akın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Programa kabul ettiğimiz girişimlerin büyük bir bölümü gelir yaratmaya, ekiplerini genişletmeye bir kısmı da yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Buna öncü olan İş Bankası’nın desteğini almamız büyük şans.”
Programın başvuruları 3 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yeniden açıldı. Yeni başvurular, programın web sitesi olan workup.ist üzerinden chatbot aracılığıyla alındı. Yeni açılan başvurulara 2 hafta içinde 3 bine yakın rekor sayıda başvuru geldiğini belirten İş Bankası yetkilileri, henüz ikinci ayını dolduran bir girişimcilik programına bu kadar yüksek sayıda başvuru gelmesinin programın girişimcilik ekosisteminde kabul gören bir noktaya geldiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söylüyor. Workup ofisine ev sahipliği yapan Kolektif House, girişimcisinden kurumsalına, 73 startup’ın, 11 melek yatırım ağının ve pek çok global firmanın çatısı altında çalıştığı mutlu bir yaşayan ofis. Daha motive ve verimli çalışmak için gereken servis ve altyapıdan fazlasını sağlayan Kolektif House’un çatısı altında üretmek startup’lara; hem yatırımcılarla hem de kurumsal firmalarla işbirlikleri ve fikir alışverişi yapma şansı sağlıyor. 7/24 yaşayan ofislerde; etkinlikler, buluşmalar, network’ler, paneller, eğitimler hiç eksik olmuyor.
GİRİŞİMCİLERİN KAZANIMLARI
Programdaki girişimcilerden Banamama, Octovan, e-Kira, Stubridge ve Overstruct geçtiğimiz hafta Workup ofisinde gerçekleştirilen Google Launchpad’in bir haftalık eğitim programına da katıldı. Girişimler özelinde Workup programı sürecinde yaşanan gelişmeler şöyle:
BOOSTFY: Program öncesindeki gelirlerinin yaklaşık 7 kat fazlası gelir üretmeye ve tüm dünyadan müşterilerini artırmaya devam etti. Bunun yanında THY, PepsiCo, Koton ve BasiSystems gibi Türkiye’de ve dünyada büyük değer yaratan şirketlerin sosyal medya pazarlama ve satışlarını güçlendirmek için görüşmelere başladı.
BANAMAMA: Her hafta mutlu müşteri sayılarını artırmaya devam ederken hayvan severlerin de kendi komünitelerine dahil olabilmesi için yeni çözümler denemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde hem Google Launchpad’e katılma hem Seedstarsworld’de sunum yapma şansı yakaladı.
OCTOVAN: Mobil uygulamalarını çıkartarak ilk müşterilerine servis vermeye başladı. İş modelinin çalışabileceğini gördükten sonra şu an tüm planlarını kullanıcı sayısını artırmaya yöneltti. Ayrıca anlık taşımacılık sigortasını hayata geçirmeye çalışıyor.
E-KIRA: Programa başladığından itibaren ödeme yapan müşteri sayısını 3 katına çıkarmayı başardı. Ürününü geliştirerek hem kira hem aidat ödemesi yapılabilecek bir platform haline geldi. Yakın zamanda da kira hesaplamaları, emlak vergisi gibi ev sahiplerinin ihtiyaç duyduğu özellikleri de kullanabilecekleri bir mobil uygulamayı hayata geçirecek. Yeni pazarlama yollarıyla daha fazla ev sahibi ve kiracısını platforma dahil etmeye devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen Startups.watch’un 2017 ikinci çeyrek etkinliğinde de sunum yaparak yatırımcılarla bir araya geldi.
MANGR: Kullanıcıların servisi deneyimleyebileceği bir beta uygulaması çıkarttı. Önümüzdeki günlerde e-paranın kullanılabileceği iş ortaklıklarıyla uygulamanın canlıya alınmasını hedefliyor.
OVERSTRUCT: Mimari projelerin VR’a aktarılmasını otomatize edecek yazılımı sonlandırmaya ve ilk kullanıcılarını almaya devam ediyor. Bir yandan da potansiyel müşterilere yönelik iletişime geçebilecekleri bir web sayfasını da hayata geçirdi.
STUBRIDGE: Düzenli olarak aldıkları kullanıcı deneyimi ve ürün mentorluklarıyla birlikte ürünlerini hem yeniledi hem geliştirdi. Şu an üniversitelerin yaz okullarındaki öğrencilerle testler yapıp Eylül ayında en verimli uygulamayla birlikte daha fazla kullanıcıya açılmayı planlıyor.
Bu bir ilandır.
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