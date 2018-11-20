Yeni yatırımlarda ithal ikamesi dalgası
Ekonomi her hızlı büyüdüğünde rekor kıran cari açık Türkiye’nin yumuşak karnı.
Ancak son dönemde sanayiciler milyarlarca dolarlık ithalata mal olan ürünleri Türkiye’de üretmeye başlıyor.
Öne çıkan 14 yatırım cari açığa 22 milyar dolarlık darbe vuracak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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