Yeni yatırımlarda ithal ikamesi dalgası

Kasım 20, 2018 0 Yorum 83 Okunma
Yeni yatırımlarda ithal ikamesi dalgası

Ekonomi her hızlı büyüdüğünde rekor kıran cari açık Türkiye’nin yumuşak karnı.

Ancak son dönemde sanayiciler milyarlarca dolarlık ithalata mal olan ürünleri Türkiye’de üretmeye başlıyor.

Öne çıkan 14 yatırım cari açığa 22 milyar dolarlık darbe vuracak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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