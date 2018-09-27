Yılbaşında ücretlere ne kadar zam gelecek?

Eylül 27, 2018 0 Yorum 812 Okunma
Yılbaşında ücretlere ne kadar zam gelecek?

Mercer, ağustos ayında Türkiye’de 177 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği 2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Anketin sonuçlarına göre 2019’da ücret artışlarının ortalama yüzde 16 olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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