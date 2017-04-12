Yöresel kalkınmada ‘sakin şehir’ modeli
Dünyada ilk olarak İtalya’da ortaya çıkan ‘sakin şehir’ hareketi Türkiye’de de giderek yayılıyor.
Türkiye’de İzmir’in Seferihisar ilçesiyle başlayan uygulama kapsamında şu anda 14 ilçe var.
Bu uygulama yeni bir yöresel kalkınma modeli yarattı.
Sakin şehir unvanı aldıktan sonra turizm gelirini önemli ölçüde artıran ilçeler, tarımdan kültür sanata kadar girişimcilere de fırsatlar sunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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