Zamlar özel markalı ürünlere talebi artırdı

Ekim 10, 2018 0 Yorum 227 Okunma
Zamlar özel markalı ürünlere talebi artırdı

Ekonomideki durgunluk sinyalleri, kurlardaki yükseliş ve ürün fiyatlarına gelen zamlar özel markalı ürün pazarının (PL) büyümesini hızlandırdı.

PL’nin toplam pazardan aldığı pay yüzde 30’a ulaştı. Bu yıl pazarın 25 milyar TL’den 30 milyar TL’ye çıkması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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