20 ülkeyi yönetecek
Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcılar sektörünün önemli oyuncularından İsviçre merkezli Sika Grubu’nda önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2009 yılından bu yana Sika Türkiye’nin genel müdürlüğünü yürütmekte olan Bora Yıldırım, Ortadoğu Bölgesi’nin müdürü olarak atandı.
Sika Grubu’nun Ortadoğu Bölgesi içerisinde, Türkiye ve Orta Asya ülkelerini de kapsayan ve toplam nüfusu 580 milyon kişi olan 20 ülke ve 14 Sika şirketi bulunuyor. Yıldırım, yeni görevini Sika Türkiye ofisinden yürütecek.
Bora Yıldırım, bu atama ile birlikte Sika global yapılanması içerisindeki en büyük bölge olan ve 60 ülkeyi kapsayan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin Su Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü sorumluluğunu da üstlenecek.
2000 yılında Sika Türkiye’ye katılan Yıldırım, 2009 yılında hem Sika Türkiye’nin genel müdürü hem de 10 ülkeden oluşan Türkiye Bölgesi’nin müdürü oldu.
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