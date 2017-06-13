200’ün üzerinde ülkeden sorumlu olacak
Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki toplam dokuz ülkenin yönetim merkezi olan Türkiye, Coca-Cola’nın global yönetimine de üst düzey yönetici sağlamaya devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Coca-Cola’da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012’den bu yana ise CocaCola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, şirketin global stratejiden sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.
Molinas yeni atandığı görevinde, 206 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola şirketinin büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek. Coca-Cola’daki kariyerini şirketin Atlanta’daki merkezinde sürdürecek olan Molinas’un Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan bölgelerinde 27 yılın üzerinde pazarlama ve yöneticilik deneyimi var.
Molinas, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal yönüyle de öne çıkan bir isim. Kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi, suyun doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde aktif olarak görev alıyor.
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