25 ülkeyi yönetecek
Dünyanın en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Lilly, Türkiye’deki faaliyetlerine 1950’lerde başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu süreçte Türkiye’deki organizasyonunu geliştiren şirket, ülkemizde önemli bir insan kaynağına sahip. Hatta bu isimleri uluslararası organizasyonunda da değerlendiriyor.
Son olarak Lilly Diyabet Uluslararası Terapötik Alan Lideri Huzur Devletşah, İtalya, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve İsrail Bölgesi’nin başkanı ve genel müdürü oldu.
Bu görevle birlikte Lilly’nin İtalya’daki ilk Türk ve ilk kadın genel müdürü de olan Devletşah, 25 ülkenin ve yaklaşık 2 bin çalışanın bulunduğu Lilly’nin ABD dışındaki bölgeleri içinde en büyük üçüncü bölgenin yönetiminden sorumlu olacak.
Lilly’de 20 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip olan Devletşah, Lilly Türkiye’ye 1998 yılında katıldı.
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