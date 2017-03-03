35 ülkenin başına geçti
Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcı şirketlerinden biri olan Perform, Türkiye pazarına 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiği Mackolik satın alımı ile girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, bugün, mackolik.com, sahadan.com, goal Türkiye web siteleri ve mobil uygulamalarının yanı sıra dünyaca ünlü spor istatistik ve analiz platformu Opta’nın da Türkiye içeriğini yönetiyor.
Merkezi İngiltere’de bulunan Perform’un Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emre Uğurlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini de kapsayan yeni bir göreve getirildi.
Dört bölgenin genel müdürü olan Uğurlu’nun sorumluluğundaki ülke sayısı 35’e yükseldi.
Önceki haber Satın alma yaparsak ilk beşe girebiliriz
Sonraki haber Dünya ilaç devleri İstanbul’da buluşuyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?