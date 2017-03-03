35 ülkenin başına geçti

Mart 3, 2017 0 Yorum 49 Okunma
35 ülkenin başına geçti

Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcı şirketlerinden biri olan Perform, Türkiye pazarına 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiği Mackolik satın alımı ile girdi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Şirket, bugün, mackolik.com, sahadan.com, goal Türkiye web siteleri ve mobil uygulamalarının yanı sıra dünyaca ünlü spor istatistik ve analiz platformu Opta’nın da Türkiye içeriğini yönetiyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Perform’un Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emre Uğurlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini de kapsayan yeni bir göreve getirildi.

Dört bölgenin genel müdürü olan Uğurlu’nun sorumluluğundaki ülke sayısı 35’e yükseldi.



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