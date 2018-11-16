85 ülkeden sorumlu olacak
Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil’de üst düzey bir atama yapıldı.
YŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1998 yılından bu yana ExxonMobil’de çeşitli görevlerde bulunan Handan Karakaş, EAME Bölgesi’nin ticari yağlar stratejik müşteriler müdürlüğüne atandı.
ExxonMobil Türkiye satış müdürlüğü görevinin ardından yeni görevine başlayan Karakaş, ExxonMobil ile 31 yıllık ortaklık geçmişine sahip olan Caterpillar markalı yağların EAME Bölgesi’ndeki üretiminden ve satışlarından sorumlu olacak.
Karakaş’ın sorumlu olduğu EAME Bölgesi’nde Caterpillar markalı yağların üretilip satışının yapıldığı 85 ülke bulunuyor.
Önceki haber İletişim için doğru zamanı seçti
Sonraki haber Yatırımları sürüyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?