85 ülkeden sorumlu olacak

Kasım 16, 2018 0 Yorum 269 Okunma
85 ülkeden sorumlu olacak

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil’de üst düzey bir atama yapıldı.

YŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

1998 yılından bu yana ExxonMobil’de çeşitli görevlerde bulunan Handan Karakaş, EAME Bölgesi’nin ticari yağlar stratejik müşteriler müdürlüğüne atandı.

ExxonMobil Türkiye satış müdürlüğü görevinin ardından yeni görevine başlayan Karakaş, ExxonMobil ile 31 yıllık ortaklık geçmişine sahip olan Caterpillar markalı yağların EAME Bölgesi’ndeki üretiminden ve satışlarından sorumlu olacak.

Karakaş’ın sorumlu olduğu EAME Bölgesi’nde Caterpillar markalı yağların üretilip satışının yapıldığı 85 ülke bulunuyor.



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