ABD için yapılanma hazır
Konyalı Helvacızade Grubunun sağlık alanındaki markası Zade Vital, 2012 yılında kuruldu. Türkiye’de 17 bine yakın eczaneye ulaşan marka, son dönemde ABD pazarına açılmak için çalışmalar yürütmeye başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yılbaşında ABD’nin Chicago kentinde Zade Global şirketini kuran grup, yeni hedefleri doğrultusunda yönetimi de yeniden yapılandırdı. Bu doğrultuda Zade Vital Genel Müdürü ve Zade & Zade Vital İbn-i Sina AR-GE Merkezi Direktörü Beril Koparal, 2017 yılı başında Amerika’da kurulan Zade Global’in genel müdürü olarak atandı.
Koparal, yeni görevinde Zade Vital’in ABD pazarı lansman süreçlerini yönetecek. Zade Vital Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye ve Uluslararası Satış, Pazarlama & İş Geliştirme Müdürü Taha Büyükhelvacıgil ise Zade Vital Türkiye’nin genel müdürü olarak tüm operasyonlara liderlik edecek.
2012 yılından beri kurumsal iletişim & pazarlama iletişimi müdürü olarak Zade Vital’in iletişim stratejilerini yöneten Hanzade Tulan, kurumsal iletişim ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevine devam edecek.
Zade Vital’in AR-GE çalışmalarına AR-GE ve ruhsatlandırma müdürü olarak yön veren Yasemin Gödekoğlu ise AR-GE & mesul sorumlu müdürü olarak çalışmalarını sürdürecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?