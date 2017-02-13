Abdi İbrahim’de kadının gücü
‘Cam tavan’ (Glass ceiling), iş dünyasında kadınların önündeki engeli tanımlamak için kullanılan bir kavram.
Uzun yıllardır bu konuda önemli çalışmalar yürütülse de son araştırmalar Türkiye’de kadınların şirket yönetimlerindeki payının düştüğünü gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2016 yılında McKinsey Araştırma Şirketi’nin yaptığı, Türkiye özelinde önde gelen 102 şirketin incelendiği, 11 sektörde giriş seviyesinden genel müdür seviyesine kadar 240 bin beyaz yaka çalışanı kapsayan araştırmaya göre, üst yönetim kadrolarındaki kadın çalışan oranı yüzde 25 seviyesinde kalıyor.
Kadın istihdamına özel önem veren bazı şirketler ise bu rakamı aşmayı başarmış durumda. Örneğin 3 bin çalışanıyla Türk ilaç sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Abdi İbrahim’in üst yönetim kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 29 seviyesinde. Yani ortalamanın üzerinde.
Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni her alana dahil etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni imzalayan Abdi İbrahim’in 2017’deki ilk üç atamasında da koltuğa kadınlar oturdu. Yeni atamalarla Elif Elkin Abdi İbrahim Otsuka’nın şirket yöneticisi, Figen Bilgen Abdi İbrahim’in yeni pazarlama ve satış direktörü,
Sevgi Özalp ise strateji ve iş geliştirme direktörü oldu. Abdi İbrahim, sadece üst yönetimde değil tüm kadrolarında kadınlara daha fazla yer vermeye çalışıyor. Şirketin faaliyette bulunduğu dokuz ülkedeki 3 bin çalışanının yüzde 36’sını kadınlar oluşturuyor.
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