ABD’ye transfer oldu
Dünyanın lider ilaç şirketlerinden biri olan Novartis, Türkiye’de insana yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sık sık Novartis Türkiye ekibinden birilerinin yurtdışında önemli pozisyonlara geçtiğini görüyoruz. Son olarak Novartis Türkiye’de kardiyo metabolizma ve solunum iş birimi direktörü olarak görev yapmakta olan Fatma Ocak, Novartis ABD’ye onkoloji iş birimi direktörü olarak atandı.
Novartis Türkiye bünyesinde dokuz yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan Ocak, ilaç sektöründeki kariyerine 2008 yılında Boehringer Ingelheim kardiyoloji grubunda başladı.
Ocak, o tarihten bu yana Türkiye’de ürün yönetimi, satış ve ticari operasyonlar alanlarında giderek artan sorumluluklar üstlendi.
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