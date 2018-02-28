Acerpro’da üst düzey atama

Şubat 28, 2018 0 Yorum 228 Okunma
Acerpro’da üst düzey atama

Dijital dönüşüm, şirketlerin ajandalarındaki en önemli gündem maddelerinden biri.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu süreci en iyi şekilde yönetmek isteyen şirketler, dijital dönüşüme özel yeni pozisyonlar oluşturuyor ve üst düzey atamalar yapıyor.

Yazılım sektörünün önemli oyuncularından Acerpro da bunlardan biri oldu.

Şirkette dijital dönüşüm projelerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Burak Gündüz atandı.

Acerpro’nun acente, broker, dijital dönüşüm projeleri ve strateji ile performans gelişiminden sorumlu olacak olan Gündüz, aynı zamanda Insurtech projelerine de odaklanma sağlayacak.



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