Acerpro’da üst düzey atama
Dijital dönüşüm, şirketlerin ajandalarındaki en önemli gündem maddelerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu süreci en iyi şekilde yönetmek isteyen şirketler, dijital dönüşüme özel yeni pozisyonlar oluşturuyor ve üst düzey atamalar yapıyor.
Yazılım sektörünün önemli oyuncularından Acerpro da bunlardan biri oldu.
Şirkette dijital dönüşüm projelerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Burak Gündüz atandı.
Acerpro’nun acente, broker, dijital dönüşüm projeleri ve strateji ile performans gelişiminden sorumlu olacak olan Gündüz, aynı zamanda Insurtech projelerine de odaklanma sağlayacak.
Önceki haber E-ticareti yüzde 100 büyütecek
Sonraki haber Alpet’te iletişimden sorumlu olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?