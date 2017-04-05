Adese’nin üst yönetimi değişti
100 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe sahip olan gıda perakendesi, rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri. Sektör, 2016 yılında cirosal bazda yaklaşık yüzde 9 büyüdü.
Mağaza sayıları yüzde 16, istihdam ise yüzde 8 artış gösterdi. Sektörde Adese markasıyla faaliyet gösteren İttifak Holding, son dönemde perakende yatırımlarına hız verdi.
Türkiye genelinde 154 mağazası bulunan Adese, İç Anadolu merkezli bir büyüme stratejisi izliyor. Şirket, bu büyüme stratejisi doğrultusunda üst yönetiminde atamalar yaptı.
Adese’de 2012 yılından bu yana genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Özkürkçüler genel müdür vekili olarak atandı.
Genel müdür yardımcılıklarına ise Konya Bölge Müdürü Nurettin Örücü ve Kategori Müdürü Yunus Köse atandı.
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