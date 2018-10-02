Adidas Türkiye’nin başına geçti
Dünyanın en büyük spor markalarından Adidas’ın Türkiye genel müdürü Hakan Atalay oldu. Atalay, Adidas bünyesindeki büyümekte olan pazarlardan sorumlu direktör Martin Shankland’e bağlı olarak görev yapacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu yeni görevle birlikte Atalay, markanın global stratejisinin, Türkiye’deki Adidas ve Reebok kullanıcılarına en iyi deneyimi yaşatacak şekilde uygulanmasını sağlayacak.
Bu görevi üstlenmeden önce PVH Türkiye Genel Müdürü olan Atalay’ın Levi Strauss, Dockers, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein gibi global markalarda 20 yıllık deneyimi var. Atalay’ın mesleki deneyimi, Güney Afrika, Yunanistan, Türkiye ve İsrail gibi gelişmekte olan pazarlarda yeni satış kanalları oluşturmayı da içeriyor.
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