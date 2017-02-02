AGT genel müdürlüğüne deneyimli isim
Uzun yıllar Koç Holdingde üst düzey yöneticilik yapan Şirzat Subaşı, dayanıklı tüketim sektörünün yakından tanıdığı bir isim.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yaklaşık iki yıl önce mobilya sektörüne geçiş yapan Subaşı, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine MDF, panel, profil, parke ve kapı üretimi yapan AGT’nin satış ve pazarlama grup başkanlığını yürütüyordu.
Bu süreçte şirketin büyümesine katkı sağlayan Subaşı, AGT’nin genel müdürlük koltuğuna oturdu.
Subaşı, AGT’yi hem iç pazarda hem de yurtdışında büyütecek. Beş kıtadaki 60 ülkeye ihracat yapan şirket üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor ve 1000 kişiye istihdam sağlıyor.
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