AİFD’nin yeni yönetim kurulu belirlendi
Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 2003 yılında kurulan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), sektördeki en etkin derneklerden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’da merkezi ve Ankara’da temsilciliği bulunan dernek, geçtiğimiz hafta 14’üncü olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda AİFD’nin yeni dönem yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.
AbbVie Türkiye Genel Müdürü Dr. Mete Hüsemoğlu ikinci kez AİFD başkanı seçildi. Yeni dönemde AİFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü), Dr. Peter Desmond Catalino (Novartis Türkiye Ülke Başkanı) ve Jose Daniel Lucas Guerrero (Lilly Türkiye Genel Müdürü) yürütecek.
Dernek yeni yönetim döneminde yenilikçi ilaçlara erişim ve hasta hakları, sağlık okuryazarlığı ve bilim projelerine ağırlık verecek.
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