Akçansa üst yönetiminde yeni atamalar
Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa, çimento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin önemli yapı malzemeleri şirketleri arasında yer alan Akçansa’da insan kaynakları genel müdür yardımcılığına Berrin Yılmaz, çimento satış ve pazarlama genel müdür yardımcılığına Onur Yazgan, Hazır Beton satış ve pazarlama fonksiyonundan sorumlu genel müdür Yardımcılığına ise Barış Karahüseyin atandı.
Yılmaz, 2017 yılından beri Sabancı Holding’te insan kaynakları direktörü olarak çalışıyordu. Onur Yazgan, Oyak Çimento Grubu’nda pazarlama & özel ürünler direktörü olarak görev yapıyordu.
Barış Karahüseyin ise 2013-2018 yılları arasında Çimentaş-Cementir Grup’ta yönetici olarak çalıştı.
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