AKG Gazbeton’a üst düzey atama
Türkiye’nin en büyükgazbeton üreticilerinden AKG Gazbeton İşletmeleri’nde yeni genel müdür ataması yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
AKG Gazbeton grup şirketlerinin son dönemde gösterdiği başarı ve büyümeyi daha yukarı taşımak vizyonuyla, AKG Gazbeton İşletmeleri’nin genel müdürlüğü görevine Uğur Oktar getirildi.
Oktar, iş hayatındaki 23 yıllık deneyimini bundan sonraki süreçte AKG Gazbeton için kullanacak.
Daha önce Polinas Plastik, Schneider Electric, Thyssenkrupp Asansör, Johnson Controls şirketlerinde üst düzey pozisyonlarda kariyerini sürdüren Oktar, son olarak Atalian Global Hizmetler şirketinde CEO olarak görev yapmıştı.
Önceki haber Voleybolu destekleyen şirket sayısı artıyor
Sonraki haber Gıda bağışı yapılacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?