ALJ Finans’ta değişim
MENAT bölgesinde 70 yılı aşkın süredir çeşitli iş kollarında operasyonlarını sürdüren Abdul Latif Jameel’in (ALJ) Türkiye’deki yatırımlarını bir çatı altında toplayan ALJ Holding A.Ş., 1998 yılından bu yana Türkiye’de otomotiv ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
ALJ Holding iştiraki olan ALJ Finans, otomotiv kredileri alanında uzmanlaşmış bir finansman şirketi. Şirketin üst yönetiminde görev değişikliğine gidildi.
Yedi yıldır ALJ Finans CEO’luğu ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlenen Nilüfer Günhan, ALJ Finans’ın yönetim kurulu başkanlığına atandı.
Günhan, CEO’luk görevini ise halihazırda ALJ Finans’ın yönetim kurulu üyeliği ve mali işler direktörlüğü görevlerini yürüten Soner Irmak’a devretti.
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