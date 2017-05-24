Alliance Healtcare’a genel müdür oldu
Dünyanın önemli ilaç, medikal, sağlık ve güzellik ürünleri dağıtıcısı Alliance Healthcare’de üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dört yıldır şirkette önemli görevler üstlenen Selim Taşo, Alliance Healthcare genel müdürü olarak atandı. Taşo, aynı zamanda geçiş döneminde CFO olarak da görev yapacak.
Selim Taşo, Alliance Healthcare Yatırım Holding bünyesine 2013 yılında yönetim kurulu üyesi ve Türkiye, Mısır ve Cezayir’deki şirketlerden sorumlu CFO olarak katılmıştı.
Alliance Healthcare’e katılmadan önce IBM Türkiye’de CFO ve COO görevlerini yürüten Taşo, ayrıca Perakende Otomasyon Sistemleri’nde yönetim kurulu başkanı, BPO Danışmanlık’ta genel müdürlük ve Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu’nda CFO olarak görev yaptı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?