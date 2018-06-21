Allianz Assistance’da üst düzey atama
Allianz Grubu bünyesinde otomotiv, seyahat ve sağlık destek hizmetleri sağlayan Allianz Partners, 76 ülkede 17 bin 500 çalışanıyla küresel çapta hizmet veriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Allianz Partners çatısı altında 1997’de Türkiye ofisini açan Allianz Assıstance ise Türkiye nın özgün şartlarına göre oluşturulmuş farklı alanlarda hizmetler sunuyor.
2015 yılının kasım ayından bu yana Allianz Assistance Türkiye’de satış direktörlüğü görevini sürdüren Merve Tolan, Allianz Assistance Türkiye CEO’luğuna atandı.
İş hayatına 1995 yılında Başak Sigorta’da başlayan Tolan, Marsh Sigorta ve HSBC’de çalıştı.
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