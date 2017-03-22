Alman Bonprix’e ülke müdürü oldu
Yaklaşık altı yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Almanya merkezli e-ticaret şirketi bonprix. com.tr’nin ülke müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2011 yılından bu yana genel müdürlük görevini yürüten Thomas Carroux’un yerine şirketin içinden bir isim olan Sonay Onur atandı. Onur, şirkette bir süredir satış ve pazarlama müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
3 bin çalışanı bulunan Bonprix, Otto Group içerisinde en hızlı büyüme gösteren şirketlerden biri. Bonprix, müşterilerine internet mağazacılığı, katalog ve yerleşik mağaza olmak üzere, farklı kanallar üzerinden moda ve alışveriş imkanı sunuyor.
Şirketin en hızlı büyüdüğü ülkelerden biri de Türkiye. Yaklaşık yüzde 20 büyüme gösteren e-ticaret sitesi, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki yatırımlarını artırmayı planlıyor.
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