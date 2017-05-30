Almanya’dan transfer
40,5 milyar Euro’luk cirosuyla dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden olan Continental’in satış biriminde yeni bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Almanya’da ContiPressureCheck satış müdürlüğü görevini üstlenen Hartwig Kühn, Continental Türkiye’nin kamyon lastikleri satış müdürlüğü görevine getirildi.
Kühn, 14 yıldır Continental bünyesinde Almanya ve Malezya’da çeşitli yöneticilik görevlerini üstleniyordu. Hartwig Kühn, 2003 yılında katıldığı Continental AG bünyesinde uzun yıllar boyunca ürün ve satış müdürlüğü görevlerini yürüttü.
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