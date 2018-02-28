Alpet’te iletişimden sorumlu olacak
Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC’de akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren grup şirketi Alpet’in pazarlama ve iletişim müdürlüğü görevine Burçak Ersever getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçen sekiz yıl boyunca çalıştığı Petrol Ofisi’nde marka ve iletişim koordinatörlüğü görevini üstlenen Ersever, yeni görevinde, Alpet’in önümüzdeki dönem pazarlama ve iletişim projelerinden sorumlu olacak.
Burçak Ersever, marka algısını güçlendirmeyi, müşteri ve bayi iletişiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve Alpet istasyonlarında yeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor.
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