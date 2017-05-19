Alpet’te mali işlerden sorumlu
Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet, Türkiye genelinde 400 istasyonu ile faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin en büyük depolama kapasitesine sahip ilk beş akaryakıt firması arasında yer alan Alpet’İn mali işler genel müdür yardımcılığı görevine Emel Sayınataç atandı.
Perakende sektöründe 24 yıllık finans deneyimine sahip olan Emel Sayınataç ile Alpet, bu yılki istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Profesyonel iş hayatına 1993’te Price Waterhouse Coopers’da denetim elemanı olarak başlayan Sayınataç, 2005 yılında Sabancı Grubu’na geçerek, Teknosa’da finans müdürü olarak çalışmaya başladı.
2013’te Kliksa.com’da finans direktörü olarak görev yaptı.
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