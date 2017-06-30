Alpet’te satışı yönetecek
Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtım sektöründeki iştiraki Alpet, Türkiye genelinde 400 istasyonla faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, satış konusunda iddiasını artırmak için üst yönetimde değişiklik yaptı. Satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Kemal Uludağ atandı.
Akaryakıt sektöründe 13 yıllık deneyime sahip olan Uludağ ile Alpet, kararlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Uludağ, enerji sektörüne 2004’te Petrol Ofisi’nde saha müdürü olarak girdi.
2005’te Alpet’e katılan Uludağ, saha müdürü, ticari ve endüstriyel satışlar müdürü ve Marmara bölge müdürü olarak görev yaptı.
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