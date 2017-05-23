Amadeus yeniden yapılanıyor
Seyahat endüstrisinin teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve işlemcisi Amadeus’un Türkiye ofisinde yeniden yapılanma devam ediyor. Amadeus’un Türkiye ofisi genel müdürlüğüne Eric Willems getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Willems, Amadeus BT Grubu’nun Türkiye pazarındaki kurumsal stratejilerine yön verecek. Willems, 20 yılı aşkın süredir Amadeus bünyesinde görev alan Nil Canal’dan görevi devralacak. Canal ise danışman olarak Amadeus’un operasyonlarına destek vermeye devam edecek.
Havacılık ve konaklama sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Eric Willems, Hollanda’da MTRO Üniversitesi turizm yönetimi bölümünü bitirdikten sonra Orlando Disney Üniversitesi’nde ve Londra’da Delta Hava Yolları şirketinde yönetim becerileri ile ilgili çeşitli eğitimler aldı.
Willems, Amadeus Türkiye ekibine katılmadan önce Batı Göz Sağlık Grubu’nda Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?