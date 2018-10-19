AmCham’ın genel sekreteri oldu
ABD Ticaret Odası’nın üyesi olan Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), Türkiye’de toplamda 54 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 90 bine yakın istihdam yaratan 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dernekte önemli bir atama yapıldı. Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Turkey/ ABFT) genel sekreterliği görevine Aslı Özelli atandı.
Özelli, bu görevi öncesinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde genel sekreter yardımcısı olarak görev almaktaydı.
DEİK’ten önceki dönemde Ericsson Türk Telekom Pazarlama Bölümü’nde görev aldı.
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