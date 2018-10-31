Amerika kıtasına CEO oldu
Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group’ta önemli roller üstlenen Murat Akyıldız, grubun dört ana bölgesinden ve en önemli pazarlarından biri olan Amerika kıtasına CEO olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Prometeon Tyre Group’ta 2015 yılında Pirelli’de endüstriyel ve ticari lastiklerden sorumlu Türkiye, Ortadoğu, Afrika CEO’su olarak göreve başlayan Akyıldız, 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı.
Akyıldız, Ocak 2018’de gerçekleşen yeniden yapılanma ile Prometeon Grubu’nda chief commercial officer (global ticaretten sorumlu yönetici) olarak görev üstlenmişti.
Murat Akyıldız, yeni görevinde şirketin Sao Paulo’daki genel merkezinde görev alacak.
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